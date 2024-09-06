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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 14 (1805-1806) года W. Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,620

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 14 (1805-1806)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3372 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
  • Heritage (1)
  • iNumis (2)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
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  • Palombo (2)
  • V. GADOURY (3)
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
7678 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Heritage - April 29, 2021
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Heritage - April 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
6900 $
Цена в валюте аукциона 6900 USD
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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