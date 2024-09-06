Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 14 (1805-1806) года W. Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,620
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN 14 (1805-1806)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3372 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
7678 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
6900 $
Цена в валюте аукциона 6900 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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