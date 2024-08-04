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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1809 A Париж
Средняя цена 520 $
Продажи
0 176
Аверс
Реверс
20 франков 1809 H Ля-Рошель
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
20 франков 1809 K Бордо
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 франков 1809 L Байонна
Средняя цена 970 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
20 франков 1809 M Тулуза
Средняя цена 840 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20 франков 1809 U Тулуза
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
20 франков 1809 W Лилль
Средняя цена 720 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
20 франков 1809-1815 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
40 франков 1809 A Париж
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
40 франков 1809 M Тулуза
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
40 франков 1809 U Тулуза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
40 франков 1809 W Лилль
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 19
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