Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1809 года M "Тип 1809-1813". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 1,402
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1809 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1930 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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