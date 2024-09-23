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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1809 года M "Тип 1809-1813". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 40 франков 1809 года M "Тип 1809-1813" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1809 года M "Тип 1809-1813" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 1,402

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1809
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1809 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Франция 40 франков 1809 M на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1930 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 40 франков 1809 M на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Schulman - October 18, 2019
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1809 M на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Chaponnière - October 23, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1809 M на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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