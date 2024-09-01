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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1809-1815 года. Смещение штемпеля (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 20 франков 1809-1815 года Смещение штемпеля - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1809-1815 года Смещение штемпеля - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1809-1815
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809-1815 года. Смещение штемпеля. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 27032 проданному на аукционе Heritage Auctions за 381 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
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Франция 20 франков 1809-1815 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Франция 20 франков 1809-1815 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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