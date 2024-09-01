Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1809-1815 года. Смещение штемпеля (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809-1815 года. Смещение штемпеля. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 27032 проданному на аукционе Heritage Auctions за 381 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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