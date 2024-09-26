Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1809 года L "Тип 1809-1815". Байонна (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Байонна
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,383
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3468 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1126 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF35 GENI
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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