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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1809 года L "Тип 1809-1815". Байонна (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1809 года L "Тип 1809-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1809 года L "Тип 1809-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,383

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1809
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3468 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (4)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1809 L на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 20 франков 1809 L на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1126 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Франция 20 франков 1809 L на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Heritage - March 25, 2021
Франция 20 франков 1809 L на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF35 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Schulman - October 18, 2019
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1809 L на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 L на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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