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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1809 года M "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1809 года M "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1809 года M "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,007

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1809
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • V. GADOURY (4)
  • VINCHON (1)
  • Warin Global Investments (4)
Франция 20 франков 1809 M на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 680 EUR
Франция 20 франков 1809 M на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция 20 франков 1809 M на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Palombo - May 3, 2019
Продавец Palombo
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1809 M на аукционе Warin Global Investments - April 15, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 15 апреля 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Warin Global Investments - January 16, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Warin Global Investments - November 13, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Warin Global Investments - June 21, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Франция 20 франков 1809 M на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1809 M на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Heritage - November 3, 2016
Франция 20 франков 1809 M на аукционе Heritage - November 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 M на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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