Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1809 года M "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,007
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 15 апреля 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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