Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1809 года A "Тип 1809-1813". Париж (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 12,779
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1809 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе MDC Monaco за 2600 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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