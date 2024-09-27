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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1809 года A "Тип 1809-1813". Париж (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1809 года A "Тип 1809-1813" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1809 года A "Тип 1809-1813" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 12,779

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1809
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1809 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе MDC Monaco за 2600 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Münzen & Medaillen (2)
  • Niemczyk (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Имперская монета (1)
Франция 40 франков 1809 A на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
1217 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Франция 40 франков 1809 A на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 840 EUR
Франция 40 франков 1809 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Франция 40 франков 1809 A на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Франция 40 франков 1809 A на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Франция 40 франков 1809 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1809 A на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1809 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 15, 2006
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 мая 2006
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1809 A на аукционе Heritage - January 9, 2006
Франция 40 франков 1809 A на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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