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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1809 года U "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1809 года U "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1809 года U "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,400

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1809
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1523 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция 20 франков 1809 U на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
4097 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Франция 20 франков 1809 U на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе V. GADOURY - November 16, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 U на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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