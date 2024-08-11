Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1809 года U "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,400
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1523 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
4097 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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