Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1809 года W "Тип 1809-1813". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 5,925
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1809 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Maison Palombo за 2500 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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