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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1809 года W "Тип 1809-1813". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 40 франков 1809 года W "Тип 1809-1813" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1809 года W "Тип 1809-1813" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 5,925

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1809
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1809 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Maison Palombo за 2500 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Франция 40 франков 1809 W на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
782 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Франция 40 франков 1809 W на аукционе Stack's - January 13, 2024
Франция 40 франков 1809 W на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Франция 40 франков 1809 W на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Künker - September 18, 2019
Продавец Künker
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Heritage - April 23, 2013
Франция 40 франков 1809 W на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1809 W на аукционе Heritage - January 11, 2011
Франция 40 франков 1809 W на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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