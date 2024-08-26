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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1809 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1809 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1809 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 16,953

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1809
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе MDC Monaco за 3500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • cgb.fr (2)
  • Chaponnière (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Numis.be (1)
  • Numisor (1)
  • Palombo (2)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1809 W на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 20 франков 1809 W на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
778 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Франция 20 франков 1809 W на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS GENI
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 20 франков 1809 W на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 20 франков 1809 W на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1809 W на аукционе Spink - March 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 марта 2015
Сохранность F
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1809 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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