Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1809 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 16,953
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе MDC Monaco за 3500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS GENI
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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