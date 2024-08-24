Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1809 года H "Тип 1809-1815". Ля-Рошель (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Ля-Рошель
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 501
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- ALDE & OGN / Guillard (1)
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- Palombo (2)
- V. GADOURY (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
11859 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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