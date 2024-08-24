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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1809 года H "Тип 1809-1815". Ля-Рошель (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - 20 франков 1809 года H "Тип 1809-1815" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1809 года H "Тип 1809-1815" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 501

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1809
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Künker (2)
  • Palombo (2)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1809 H на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
11859 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Франция 20 франков 1809 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
12293 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Франция 20 франков 1809 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1809 H на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1809 H на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1809 H на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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