Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1809 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Бордо
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,614
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1809
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1809 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1850 EUR. Торги состоялись 15 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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