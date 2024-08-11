Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1815 года W. Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 9,369
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1815
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3598 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Auctiones (1)
- Baldwin's (1)
- cgb.fr (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (11)
- iNumis (4)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (9)
- Maître Wattebled (1)
- MDC Monaco (1)
- Monnaies d'Antan (2)
- UBS (2)
- V. GADOURY (9)
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1168 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF45 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск