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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1815 года W. Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1815 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1815 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 9,369

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1815
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3598 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (9)
Франция 20 франков 1815 W на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1168 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Франция 20 франков 1815 W на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Франция 20 франков 1815 W на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Heritage - May 7, 2021
Франция 20 франков 1815 W на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1815 W на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF45 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Heritage - October 3, 2019
Франция 20 франков 1815 W на аукционе Heritage - October 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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