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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1815 года

Золотые монеты (Наполеон I)

Аверс
Реверс
20 франков 1815 A Париж
Средняя цена 3700 $
Продажи
1 266
Аверс
Реверс
20 франков 1815 L Байонна
Средняя цена 780 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
20 франков 1815 W Лилль
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
20 франков 1809-1815 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 1

Золотые монеты (Людовик XVIII)

Аверс
Реверс
20 франков 1815 A Париж
Средняя цена 390 $
Продажи
0 499
Аверс
Реверс
20 франков 1815 B Руан
Средняя цена 500 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
20 франков 1815 K Бордо
Средняя цена 380 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 франков 1815 L Байонна
Средняя цена 430 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
20 франков 1815 Q Перпиньян
Средняя цена 490 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
20 франков 1815 W Лилль
Средняя цена 480 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
20 франков 1815 R Лондон
Средняя цена 690 $
Продажи
0 343
Аверс
Реверс
20 франков 1815 R Лондон. Медь
Средняя цена
Продажи
0 1
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