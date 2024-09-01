Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1815 года K "Тип 1814-1815". Бордо (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Бордо
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 34,508
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1815
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3422 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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