Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1815 года K "Тип 1814-1815". Бордо (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 20 франков 1815 года K "Тип 1814-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1815 года K "Тип 1814-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 34,508

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1815
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3422 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • London Coins (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Nomisma (1)
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1815 K на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франция 20 франков 1815 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1815 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1815 K на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция 20 франков 1815 K на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVIII Монеты Франции 1815 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск