Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Золотые монеты 20 франков Людовика XVIII - Франция
20 франков 1814-1815
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1814 A Париж 2,683,837 2 7021814 K Бордо 62,680 0 461814 L Байонна 45,003 0 301814 Q Перпиньян 28,632 0 241814 W Лилль 59,724 0 311815 A Париж 2,467,038 0 4991815 B Руан 23,054 0 791815 K Бордо 34,508 0 121815 L Байонна 54,702 0 701815 Q Перпиньян 46,999 0 621815 W Лилль 137,802 0 721815 R Лондон 871,581 0 3431815 R Лондон. Медь - 0 1
20 франков 1816-1824
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1816 A Париж 167,921 0 411816 B Руан 22,000 0 01816 K Бордо 4,947 0 01816 L Байонна 853 0 151816 Q Перпиньян 8,244 0 171816 W Лилль 4,295 0 151817 A Париж 2,135,147 0 3061817 K Бордо 4,803 0 201817 L Байонна 36,180 0 641817 Q Перпиньян 97,232 0 591817 W Лилль 155,520 0 291818 A Париж 2,680,950 0 2491818 L Байонна 5,394 0 361818 Q Перпиньян 25,123 0 161818 T Нант 16,108 0 221818 W Лилль 1,315,276 1 1761819 A Париж 2,350,206 1 2481819 Q Перпиньян 34,000 0 351819 T Нант 8,734 0 251819 W Лилль 218,535 0 461820 A Париж 1,317,461 0 1061820 Q Перпиньян 60,453 0 391820 T Нант 5,749 0 271820 W Лилль 44,431 0 191821 A Париж 11,761 0 181821 W Лилль 8,446 0 161822 A Париж 212,733 0 451822 H Ля-Рошель 1,253 0 81822 W Лилль 19,951 0 111823 A Париж 12,432 0 251823 W Лилль 7,655 0 201824 A Париж 1,509,784 0 2441824 Q Перпиньян 11,950 0 281824 W Лилль 253,283 0 591824 MA Марсель 2,001 0 361816-1824 Смещение штемпеля - 0 3
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск