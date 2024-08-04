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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1816 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1816 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1816 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 167,921

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1816
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе MDC Monaco за 2600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1816 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Франция 20 франков 1816 A на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 700 AUD
Франция 20 франков 1816 A на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Lugdunum - June 9, 2021
Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе iNumis - May 3, 2018
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Франция 20 франков 1816 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе iNumis - June 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 A на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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