Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1816 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 167,921
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе MDC Monaco за 2600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 700 AUD
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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