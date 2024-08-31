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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Людовика XVIII (1814-1824)

Всего добавлено монет: 64

Период чеканки Людовика XVIII
Каталог монет Людовик XVIII 1814-1824
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Монеты Людовика XVIII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Франция, Людовик XVIII
20 франков 1814 A. Париж
 Золото $620 - 2 704Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 R. Лондон
 Золото $690 $11,000 0 343Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 A. Париж
 Золото $420 - 0 306Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1818 W. Лилль
 Золото $1,100 - 0 541Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1818 A. Париж
 Золото $390 - 0 249Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1824 A. Париж
 Золото $530 - 0 244Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1818 W. Лилль
 Золото $360 - 1 177Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 A. Париж
 Золото $390 - 0 499Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1816 A. Париж
 Золото $990 $26,000 0 69Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1818 A. Париж
 Золото $700 - 0 31Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1816 L. Байонна
 Золото $1,100 - 0 131Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1820 T. Нант
 Золото $770 - 0 27Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1817 A. Париж
 Золото $810 - 0 119Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1820 A. Париж
 Золото $450 - 0 106Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1822 A. Париж
 Золото $500 - 0 45Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1819 W. Лилль
 Золото $1,200 - 0 43Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1820 Q. Перпиньян
 Золото $560 - 0 39Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 L. Байонна
 Золото $420 - 0 64Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1819 A. Париж
 Золото $430 - 1 249Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1816 A. Париж
 Золото $600 - 0 41Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 K. Бордо
 Золото $760 - 0 20Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1824 A. Париж
 Золото $1,700 - 0 62Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1824 W. Лилль
 Золото $490 - 0 59Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1823 A. Париж
 Золото $790 - 0 25Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 W. Лилль
 Золото $390 - 0 29Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1819 T. Нант
 Золото $700 - 0 25Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1819 Q. Перпиньян
 Золото $770 - 0 35Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1822 H. Ля-Рошель
 Золото $3,400 - 0 33Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1816 Q. Перпиньян
 Золото $790 - 0 97Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1819 W. Лилль
 Золото $420 - 0 46Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1818 L. Байонна
 Золото $530 - 0 36Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1820 A. Париж
 Золото $1,400 - 0 48Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1824 MA. Марсель
 Золото $2,900 - 0 36Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1818 T. Нант
 Золото $540 - 0 22Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1814 L. Байонна
 Золото $340 - 0 30Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 B. Руан
 Золото $500 - 0 79Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1822 H. Ля-Рошель
 Золото $6,500 - 0 8Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1821 A. Париж
 Золото $800 - 0 18Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1816 Q. Перпиньян
 Золото $700 - 0 17Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1816 B. Руан
 Золото $2,700 - 0 26Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 Q. Перпиньян
 Золото $370 - 0 59Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 R. Лондон. Медь
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1823 A. Париж
 Золото $23,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1823 W. Лилль
 Золото $1,800 - 0 20Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 W. Лилль
 Золото $480 - 0 72Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 L. Байонна
 Золото $430 - 0 70Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1816-1824. Смещение штемпеля
 Золото $1,900 - 0 3Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1816 W. Лилль
 Золото $1,800 - 0 15Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1822 A. Париж
 Золото $12,000 - 0 19Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1814 K. Бордо
 Золото $380 - 0 46
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