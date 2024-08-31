Каталог монет Людовика XVIII (1814-1824)

Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Монеты Людовика XVIII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $620 - 2 704
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1814 A. Париж
Золото $690 $11,000 0 343
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 R. Лондон
Золото $420 - 0 306
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 A. Париж
Золото $1,100 - 0 541
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1818 W. Лилль
Золото $390 - 0 249
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1818 A. Париж
Золото $530 - 0 244
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1824 A. Париж
Золото $360 - 1 177
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1818 W. Лилль
Золото $390 - 0 499
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 A. Париж
Золото $990 $26,000 0 69
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1816 A. Париж
Золото $700 - 0 31
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1818 A. Париж
Золото $1,100 - 0 131
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1816 L. Байонна
Золото $770 - 0 27
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1820 T. Нант
Золото $810 - 0 119
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1817 A. Париж
Золото $450 - 0 106
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1820 A. Париж
Золото $500 - 0 45
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1822 A. Париж
Золото $1,200 - 0 43
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1819 W. Лилль
Золото $560 - 0 39
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1820 Q. Перпиньян
Золото $420 - 0 64
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 L. Байонна
Золото $430 - 1 249
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1819 A. Париж
Золото $600 - 0 41
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1816 A. Париж
Золото $760 - 0 20
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 K. Бордо
Золото $1,700 - 0 62
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1824 A. Париж
Золото $490 - 0 59
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1824 W. Лилль
Золото $790 - 0 25
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1823 A. Париж
Золото $390 - 0 29
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 W. Лилль
Золото $700 - 0 25
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1819 T. Нант
Золото $770 - 0 35
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1819 Q. Перпиньян
Золото $3,400 - 0 33
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1822 H. Ля-Рошель
Золото $790 - 0 97
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1816 Q. Перпиньян
Золото $420 - 0 46
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1819 W. Лилль
Золото $530 - 0 36
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1818 L. Байонна
Золото $1,400 - 0 48
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1820 A. Париж
Золото $2,900 - 0 36
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1824 MA. Марсель
Золото $540 - 0 22
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1818 T. Нант
Золото $340 - 0 30
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1814 L. Байонна
Золото $500 - 0 79
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 B. Руан
Золото $6,500 - 0 8
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1822 H. Ля-Рошель
Золото $800 - 0 18
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1821 A. Париж
Золото $700 - 0 17
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1816 Q. Перпиньян
Золото $2,700 - 0 26
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1816 B. Руан
Золото $370 - 0 59
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 Q. Перпиньян
Медь - - 0 1
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 R. Лондон. Медь
Золото $23,000 - 0 4
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1823 A. Париж
Золото $1,800 - 0 20
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1823 W. Лилль
Золото $480 - 0 72
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 W. Лилль
Золото $430 - 0 70
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 L. Байонна
Золото $1,900 - 0 3
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1816-1824. Смещение штемпеля
Золото $1,800 - 0 15
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1816 W. Лилль
Золото $12,000 - 0 19
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1822 A. Париж
Золото $380 - 0 46
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1814 K. Бордо
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