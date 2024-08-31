Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1816 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,295
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3626 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Varesi (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1294 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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