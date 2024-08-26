Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1816 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1816 A Париж
Средняя цена 990 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
40 франков 1816 B Руан
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
40 франков 1816 L Байонна
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
40 франков 1816 Q Перпиньян
Средняя цена 790 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
40 франков 1816 W Лилль
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 франков 1816 A Париж
Средняя цена 600 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
20 франков 1816 B Руан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1816 K Бордо
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1816 L Байонна
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 франков 1816 Q Перпиньян
Средняя цена 700 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20 франков 1816 W Лилль
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 франков 1816-1824 Смещение штемпеля
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск