Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1816 года B "Тип 1816-1824". Руан (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Руан
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 22,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)
Цены на аукционах
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