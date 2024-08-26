Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1816 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,756
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2600 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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