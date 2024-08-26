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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1816 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 40 франков 1816 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1816 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,756

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1816
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2600 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Pruvost - April 15, 2023
Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Felzmann - January 16, 2023
Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2022
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2022
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU55 PCGS
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Heritage - February 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Stack's - January 19, 2022
Франция 40 франков 1816 Q на аукционе Stack's - January 19, 2022
Продавец Stack's
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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