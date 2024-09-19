Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Золотые монеты 40 франков Людовика XVIII - Франция
40 франков 1816-1824
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1816 A Париж 41,073 0 691816 B Руан 767 0 261816 L Байонна 3,300 0 1311816 Q Перпиньян 10,756 0 971816 W Лилль 3,210 0 391817 A Париж 90,109 0 1191817 L Байонна 377 0 01818 A Париж 10,958 0 311818 W Лилль 352,878 0 5411819 W Лилль 4,610 0 431820 A Париж 5,480 0 481822 A Париж 373 0 191822 H Ля-Рошель 611 0 331823 A Париж 161 0 41824 A Париж 15,200 0 62
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