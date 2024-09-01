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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1818 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1818 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1818 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Lugdunum GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,958

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1818
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1818 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2024 проданному на аукционе SINCONA AG за 16987 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Франция 40 франков 1818 A на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 141000 JPY
Франция 40 франков 1818 A на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1818 A на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Stack's - June 23, 2021
Франция 40 франков 1818 A на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Lugdunum - November 5, 2020
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Lugdunum - August 22, 2019
Продавец Lugdunum
Дата 22 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Франция 40 франков 1818 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1818 A на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1818 A на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1818 A на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1818 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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