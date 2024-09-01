Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1818 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: Lugdunum GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,958
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1818
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1818 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2024 проданному на аукционе SINCONA AG за 16987 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 141000 JPY
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 22 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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