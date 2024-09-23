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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1818 A Париж
Средняя цена 700 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
40 франков 1818 W Лилль
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 541
Аверс
Реверс
20 франков 1818 A Париж
Средняя цена 390 $
Продажи
0 249
Аверс
Реверс
20 франков 1818 L Байонна
Средняя цена 530 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
20 франков 1818 Q Перпиньян
Средняя цена 350 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 франков 1818 T Нант
Средняя цена 540 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
20 франков 1818 W Лилль
Средняя цена 360 $
Продажи
1 176
Аверс
Реверс
20 франков 1816-1824 Смещение штемпеля
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
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