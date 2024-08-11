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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1818 года T "Тип 1816-1824". Нант (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - 20 франков 1818 года T "Тип 1816-1824" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1818 года T "Тип 1816-1824" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 16,108

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1818
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1818 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Maison Palombo за 1450 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (2)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • Varesi (1)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1818 T на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Франция 20 франков 1818 T на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 франков 1818 T на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Франция 20 франков 1818 T на аукционе cgb.fr - October 29, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 T на аукционе Heritage - May 26, 2016
Франция 20 франков 1818 T на аукционе Heritage - May 26, 2016
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1818 T на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе WAG - December 28, 2014
Продавец WAG
Дата 28 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 T на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Varesi - April 29, 2013
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 T на аукционе iNumis - March 23, 2012
Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1818 T на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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