Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1818 года T "Тип 1816-1824". Нант (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Нант
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 16,108
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1818
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1818 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Maison Palombo за 1450 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (1)
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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