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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1818 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1818 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1818 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 25,123

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1818
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1818 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1177 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 450 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (2)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Франция 20 франков 1818 Q на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 Q на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе WAG - December 28, 2014
Продавец WAG
Дата 28 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 Q на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Heritage - February 28, 2013
Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Heritage - February 28, 2013
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2013
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 Q на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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