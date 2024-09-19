Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1818 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 25,123
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1818
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1818 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1177 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 450 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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