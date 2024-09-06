Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1818 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Байонна
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,394
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1818
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1818 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе Maison Palombo за 2100 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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