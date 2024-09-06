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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1818 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1818 года L "Тип 1816-1824" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1818 года L "Тип 1816-1824" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,394

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1818
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1818 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе Maison Palombo за 2100 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (2)
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  • UBS (1)
  • Varesi (1)
  • WAG (2)
Франция 20 франков 1818 L на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1818 L на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
559 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Франция 20 франков 1818 L на аукционе Lugdunum - November 5, 2020
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1818 L на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 L на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1818 L на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 L на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 L на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1818 L на аукционе Creusy Numismatique - April 22, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 22 апреля 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1818 L на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1818 L на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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