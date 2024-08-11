Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1816-1824 года "Тип 1816-1824". Смещение штемпеля (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816-1824 года. Смещение штемпеля. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе MDC Monaco за 2300 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
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