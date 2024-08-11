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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1816-1824 года "Тип 1816-1824". Смещение штемпеля (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 20 франков 1816-1824 года "Тип 1816-1824" Смещение штемпеля - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1816-1824 года "Тип 1816-1824" Смещение штемпеля - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1816-1824
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816-1824 года. Смещение штемпеля. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе MDC Monaco за 2300 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • iNumis (1)
  • MDC Monaco (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1816-1824 на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
2552 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Франция 20 франков 1816-1824 на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1361 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция 20 франков 1816-1824 на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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