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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1819 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 40 франков 1819 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1819 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,610

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1819
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1819 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3633 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (4)
  • V. GADOURY (2)
Франция 40 франков 1819 W на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1819 W на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1723 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Франция 40 франков 1819 W на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Франция 40 франков 1819 W на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе cgb.fr - April 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1819 W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Heritage - September 11, 2018
Франция 40 франков 1819 W на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Heritage - April 23, 2018
Франция 40 франков 1819 W на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1819 W на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1819 W на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Heritage - January 18, 2017
Франция 40 франков 1819 W на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1819 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 40 франков 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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