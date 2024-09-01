Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1819 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,610
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1819
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1819 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3633 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1723 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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