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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1819 W Лилль
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
20 франков 1819 A Париж
Средняя цена 430 $
Продажи
1 248
Аверс
Реверс
20 франков 1819 Q Перпиньян
Средняя цена 770 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
20 франков 1819 T Нант
Средняя цена 700 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 франков 1819 W Лилль
Средняя цена 420 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
20 франков 1816-1824 Смещение штемпеля
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
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