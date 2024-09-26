Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1819 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 34,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1819
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1819 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Maison Palombo за 5500 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
- Warin Global Investments (2)
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 23 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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