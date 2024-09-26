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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1819 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1819 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1819 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 34,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1819
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1819 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Maison Palombo за 5500 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (4)
  • Warin Global Investments (2)
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 320 CHF
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Nomisma - July 30, 2020
Продавец Nomisma
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Palombo - May 3, 2019
Продавец Palombo
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Hess Divo - November 23, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 23 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Heritage - January 18, 2017
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1819 Q на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1819 Q на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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