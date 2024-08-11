Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1819 года T "Тип 1816-1824". Нант (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Нант
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,734
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1819
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1819 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numphil
Дата 19 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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