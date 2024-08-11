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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1819 года T "Тип 1816-1824". Нант (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - 20 франков 1819 года T "Тип 1816-1824" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1819 года T "Тип 1816-1824" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,734

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1819
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1819 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
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  • Varesi (1)
  • VINCHON (1)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1819 T на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
885 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Франция 20 франков 1819 T на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1819 T на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе cgb.fr - January 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе VINCHON - December 12, 2019
Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1819 T на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Numphil - December 19, 2014
Продавец Numphil
Дата 19 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Varesi - April 29, 2013
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 T на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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