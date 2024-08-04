Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1819 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 218,535
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1819
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1819 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 20979 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40
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Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
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Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 20 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF40 NGC
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Где продать?
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