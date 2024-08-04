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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1819 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1819 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1819 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 218,535

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1819
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1819 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 20979 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 20 франков 1819 W на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 20 франков 1819 W на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Patrick Guillard Collection - June 9, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Bertolami - December 5, 2021
Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Bertolami - May 3, 2020
Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность MS63 GENI
Цена
Франция 20 франков 1819 W на аукционе Heritage - November 7, 2019
Франция 20 франков 1819 W на аукционе Heritage - November 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1819 W на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Франция 20 франков 1819 W на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Heritage - December 20, 2018
Франция 20 франков 1819 W на аукционе Heritage - December 20, 2018
Продавец Heritage
Дата 20 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Heritage - September 11, 2018
Франция 20 франков 1819 W на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1819 W на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1819 W на аукционе iNumis - June 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1819 W на аукционе Heritage - January 12, 2017
Франция 20 франков 1819 W на аукционе Heritage - January 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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