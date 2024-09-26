Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1820 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,480
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1820
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1820 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- AURORA (2)
- cgb.fr (2)
- Chaponnière & Hess-Divo (2)
- Felzmann (1)
- Heritage Eur (1)
- iNumis (3)
- Jean ELSEN (5)
- Künker (3)
- Leu (1)
- London Coins (1)
- MDC Monaco (5)
- Monnaies d'Antan (3)
- Palombo (8)
- Spink (1)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (5)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 40 франков 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск