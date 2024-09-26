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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1820 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1820 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1820 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,480

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1820
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1820 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе AURORA - June 26, 2024
Продавец AURORA
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1486 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Франция 40 франков 1820 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Франция 40 франков 1820 A на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 40 франков 1820 A на аукционе Jean ELSEN - June 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе cgb.fr - April 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе Jean ELSEN - September 18, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1820 A на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность AU
Цена
Франция 40 франков 1820 A на аукционе Jean ELSEN - September 7, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1820 A на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Франция 40 франков 1820 A на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1820 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 40 франков 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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