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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1820 A Париж
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
20 франков 1820 A Париж
Средняя цена 450 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
20 франков 1820 Q Перпиньян
Средняя цена 560 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 франков 1820 T Нант
Средняя цена 770 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 франков 1820 W Лилль
Средняя цена 570 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
20 франков 1816-1824 Смещение штемпеля
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
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