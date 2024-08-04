Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1820 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1820 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1820 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 60,453

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1820
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1820 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3645 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Aurora Numismatica (1)
  • cgb.fr (2)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (2)
  • ICE (1)
  • iNumis (5)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (4)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Numisbalt (3)
  • Palombo (5)
  • SINCONA (4)
  • Warin Global Investments (4)
  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Warin Global Investments - February 14, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1820 Q на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVIII Монеты Франции 1820 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск