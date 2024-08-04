Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1820 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 60,453
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1820
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1820 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3645 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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