Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1820 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 44,431
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1820
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1820 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Maison Palombo за 2800 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- cgb.fr (1)
- Heritage (2)
- Hess Divo (2)
- iNumis (2)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (1)
- Monnaies d'Antan (2)
- Palombo (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 310 USD
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 франков 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск