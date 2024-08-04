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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1820 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1820 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1820 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 44,431

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1820
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1820 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Maison Palombo за 2800 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Monnaies d'Antan (2)
  • Palombo (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1820 W на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 310 USD
Франция 20 франков 1820 W на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 франков 1820 W на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Heritage - May 18, 2017
Франция 20 франков 1820 W на аукционе Heritage - May 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Jean ELSEN - December 6, 2013
Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1820 W на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 W на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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