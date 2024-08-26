Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1820 года T "Тип 1816-1824". Нант (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Нант
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,749
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1820
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1820 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1271 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4080 USD. Торги состоялись 30 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Varesi (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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