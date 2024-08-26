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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1820 года T "Тип 1816-1824". Нант (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - 20 франков 1820 года T "Тип 1816-1824" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1820 года T "Тип 1816-1824" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,749

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1820
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1820 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1271 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4080 USD. Торги состоялись 30 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (2)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1820 T на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 франков 1820 T на аукционе Monnaies d'Antan - November 26, 2022
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Франция 20 франков 1820 T на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Goldberg - February 2, 2021
Франция 20 франков 1820 T на аукционе Goldberg - February 2, 2021
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе iNumis - October 10, 2017
Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе iNumis - December 6, 2016
Продавец iNumis
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1820 T на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Nomisma - May 13, 2014
Продавец Nomisma
Дата 13 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1820 T на аукционе Varesi - April 29, 2013
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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