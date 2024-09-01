Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1822 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 373
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1822
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1822 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Maison Palombo за 21000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Palombo (5)
- SINCONA (2)
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
16158 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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