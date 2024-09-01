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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1822 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1822 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1822 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 373

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1822
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1822 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Maison Palombo за 21000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auctiones (1)
  • cgb.fr (1)
  • Creusy Numismatique (1)
  • Künker (1)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (4)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (5)
  • SINCONA (2)
Франция 40 франков 1822 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9636 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Франция 40 франков 1822 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
16158 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Франция 40 франков 1822 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Франция 40 франков 1822 A на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1822 A на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 6, 2017
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1822 A на аукционе Auctiones - March 19, 2017
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1822 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1822 A на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 A на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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