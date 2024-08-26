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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1822 A Париж
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
40 франков 1822 H Ля-Рошель
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 франков 1822 A Париж
Средняя цена 500 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
20 франков 1822 H Ля-Рошель
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 франков 1822 W Лилль
Средняя цена 590 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 франков 1816-1824 Смещение штемпеля
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
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