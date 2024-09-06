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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1822 года H "Тип 1816-1824". Ля-Рошель (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - 40 франков 1822 года H "Тип 1816-1824" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1822 года H "Тип 1816-1824" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 611

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1822
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1822 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3659 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (7)
  • V. GADOURY (1)
Франция 40 франков 1822 H на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4425 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Франция 40 франков 1822 H на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1036 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 40 франков 1822 H на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе iBelgica - June 29, 2021
Продавец iBelgica
Дата 29 июня 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1822 H на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1822 H на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Jean ELSEN - June 12, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Heritage - September 10, 2014
Франция 40 франков 1822 H на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе ICE - May 17, 2014
Продавец ICE
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1822 H на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Stack's - August 19, 2011
Франция 40 франков 1822 H на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1822 H на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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