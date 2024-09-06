Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1822 года H "Тип 1816-1824". Ля-Рошель (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 611
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1822
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1822 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3659 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (1)
- iBelgica (1)
- ICE (1)
- iNumis (2)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (5)
- Leu (1)
- Libert (1)
- MDC Monaco (3)
- Palombo (2)
- Stack's (1)
- UBS (7)
- V. GADOURY (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4425 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1036 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец iBelgica
Дата 29 июня 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 40 франков 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск