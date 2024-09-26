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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1822 года H "Тип 1816-1824". Ля-Рошель (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - 20 франков 1822 года H "Тип 1816-1824" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1822 года H "Тип 1816-1824" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,253

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1822
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1822 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Maison Palombo за 14000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Grün (1)
  • iNumis (2)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Palombo (1)
Франция 20 франков 1822 H на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
5811 $
Цена в валюте аукциона 4900 EUR
Франция 20 франков 1822 H на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
13753 $
Цена в валюте аукциона 14000 CHF
Франция 20 франков 1822 H на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1822 H на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Франция 20 франков 1822 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1822 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1822 H на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1822 H на аукционе iNumis - December 8, 2011
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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