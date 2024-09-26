Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1822 года H "Тип 1816-1824". Ля-Рошель (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,253
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1822
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1822 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Maison Palombo за 14000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Palombo (1)
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
13753 $
Цена в валюте аукциона 14000 CHF
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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