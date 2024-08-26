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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1822 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1822 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1822 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 19,951

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1822
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1822 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе Maison Palombo за 1700 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Palombo (1)
  • SINCONA (1)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1822 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1822 W на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 525 CHF
Франция 20 франков 1822 W на аукционе iNumis - October 10, 2017
Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1822 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1822 W на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Франция 20 франков 1822 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1822 W на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1822 W на аукционе Varesi - April 29, 2013
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1822 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
******
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Франция 20 франков 1822 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1822 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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