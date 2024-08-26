Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1822 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 19,951
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1822
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1822 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе Maison Palombo за 1700 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.
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Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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