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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1816 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 40 франков 1816 года L "Тип 1816-1824" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1816 года L "Тип 1816-1824" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,300

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1816
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3064 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция 40 франков 1816 L на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1032 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Франция 40 франков 1816 L на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 40 франков 1816 L на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1816 L на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Франция 40 франков 1816 L на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1816 L на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе cgb.fr - June 15, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1816 L на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Франция 40 франков 1816 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 L на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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