Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1816 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Байонна
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,300
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3064 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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