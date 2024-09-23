Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1824 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 15,200
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1824
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1824 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Maître Wattebled за 67000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 24 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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