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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1824 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1824 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1824 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 15,200

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1824
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1824 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Maître Wattebled за 67000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1824 A на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 660 EUR
Франция 40 франков 1824 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Франция 40 франков 1824 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе Heritage - January 21, 2020
Франция 40 франков 1824 A на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 24, 2019
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 24 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе Warin Global Investments - September 18, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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