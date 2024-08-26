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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1824 года

Золотые монеты (Людовик XVIII)

Аверс
Реверс
40 франков 1824 A Париж
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
20 франков 1824 A Париж
Средняя цена 530 $
Продажи
0 244
Аверс
Реверс
20 франков 1824 Q Перпиньян
Средняя цена 680 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 франков 1824 W Лилль
Средняя цена 490 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
20 франков 1824 MA Марсель
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
20 франков 1816-1824 Смещение штемпеля
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3

Золотые монеты (Карл X)

Аверс
Реверс
40 франков 1824 A Париж
Средняя цена 810 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
40 франков 1824 A Париж. Односторонний оттиск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 6
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