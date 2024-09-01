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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1824 года A "Тип 1824-1830". Париж. Односторонний оттиск (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 40 франков 1824 года A "Тип 1824-1830" Париж Односторонний оттиск - цена монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 40 франков 1824 года A "Тип 1824-1830" Париж Односторонний оттиск - цена монеты - Франция, Карл X

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 26 мм

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 40 франков
  • Год 1824
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1824 года со знаком A. Париж. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе iNumis за 150 EUR. Торги состоялись 3 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • iNumis (5)
  • MDC Monaco (1)
Франция 40 франков 1824 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность AU
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 157 EUR
Франция 40 франков 1824 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 143 EUR
Франция 40 франков 1824 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Франция 40 франков 1824 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 40 франков 1824 A на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1824 A на аукционе iNumis - June 3, 2014
Продавец iNumis
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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