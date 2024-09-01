Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1824 года A "Тип 1824-1830". Париж. Односторонний оттиск (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж. Односторонний оттиск
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1824 года со знаком A. Париж. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе iNumis за 150 EUR. Торги состоялись 3 июня 2014.
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