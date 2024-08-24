Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1824 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 11,950
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1824
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1824 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 978 проданному на аукционе MDC Monaco за 2000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2219 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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