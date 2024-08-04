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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1824 года MA "Тип 1816-1824". Марсель (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Марсель

Аверс монеты - 20 франков 1824 года MA "Тип 1816-1824" Марсель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1824 года MA "Тип 1816-1824" Марсель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,001

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1824
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Марсель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1824 года со знаком MA. Марсель. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3672 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
5754 $
Цена в валюте аукциона 5200 CHF
Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
Франция 20 франков 1824 MA на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
3237 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Patrick Guillard Collection - September 30, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
Франция 20 франков 1824 MA на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF35 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1824 MA на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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