Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1824 года MA "Тип 1816-1824". Марсель (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Марсель
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,001
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1824
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Марсель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1824 года со знаком MA. Марсель. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3672 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
5754 $
Цена в валюте аукциона 5200 CHF
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
3237 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF35 GENI
Цена
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Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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